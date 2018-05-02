السودان يوقف تصدير المعادن في حالتها الخام "نهائيا" .





الخرطوم 2 مايو 2018 (وال) - أعلنت وزارة المعادن السودانية الثلاثاء،

وقف تصدير المعادن في صورتها الخام بشكل نهائي، باستثناء الذهب.

وأرجع وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم في بيان صحفي اطلعت عليه

(الأناضول)، القرار إلى أن "تصدير المعادن خاما يفقد البلاد موارد

كبيرة".

وقال إن استثناء الذهب من القرار، يعود إلى أن المعدن الأصفر هو المصدر

الوحيد لجلب النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأعلنت الحكومة السودانية العام الماضي، امتلاكها أكثر من 30 معدنا في

باطن أراضيها، أبرزها الذهب.

ويعول السودان على الذهب موردا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه 75 بالمائة من

عائداته النفطية عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان 80

بالمائة من موارد النقد الأجنبي.

واحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا

وغانا، وتتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى خلال هذا العام.