سويسرا تعتمد 132 مليون دولار لإدماج اللاجئين على أراضيها جنيف 2 مايو 2018 (وال) - أعلنت وزارة العدل والشرطة السويسرية، أن خطة اندماج اللاجئين ستكلف الحكومة الاتحادية 132 مليون دولار سنويا، أي بواقع 18 ألف دولار لكل لاجئ .



وذكر بيان الوزارة ، أن هذا المبلغ سيساهم في تعجيل وتيرة تأهيل

اللاجئين للالتحاق بسوق العمل كما سيؤدي إلى تقليل ميزانية الانفاق على

اللاجئين على المدى البعيد من خلال اعتماد اللاجئ على مورد دخل من عمله

وليس على الدعم الاجتماعي.

وأضافت أن نسبة 70 بالمائة من اللاجئين الجدد في سويسرا سيستفيدون من

برامج التأهيل للالتحاق بسوق العمل ما سيجعلهم أيضا يتحملون مسؤولية

إعالة أسرهم .

وأكدت الوزارة أهمية تعلم لغة المنطقة التي يقيم فيها اللاجئ سواء

كانت الالمانية في الشرق والوسط أو الفرنسية في الغرب أو الايطالية في

الجنوب وذلك في غضون ثلاث سنوات من إقامته فيها.