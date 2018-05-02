وزير الداخلية يدين الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- دان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد "عبدالسلام عاشور"، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، والذي أدى لسقوط 14 شهيدا ، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.



وقال العميد "عبد السلام" ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة رئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد "عماد السائح"، ندين هذا العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى إزهاق هذه الأرواح البريئة، ناعيا الشهداء الذين سقطوا سواء من وزارة الداخلية أو المفوضية العليا للانتخابات.





ودعا العميد "عبدالسلام"، مختلف مكونات الشعب الليبي إلى الالتفاف حول المؤسسات الأمنية ، وإلى أن يتجهوا إلى توحيد مؤسسات الدولة للوصول بليبيا إلى بر الأمان، مؤكدا أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة ملابسات التفجير والجهة التي تقف من خلفه.



وفي معرض رده على الصحفيين حول إمكانية إشارة الهجوم إلى ضعف التواصل الأمني، قال العميد عبدالسلام، إن مثل هذه الهجمات تحدث في حتى في الدول التي تصنف أنها دول العظمى، مؤكدا سعي الأجهزة الأمنية للتواصل فيما بينها لتلافي أي هجمات من هذا النوع في المستقبل.