الناطق باسم جهاز الاسعاف يعلن استشهاد 14 مواطنا جراء الهجوم الارهابي على مقر المفوضية .

ظرابلس 2 مايو 2018 (وال)- اعلن الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ السيد "أسامة علي"، استشهاد أربعة عشر مواطنا، جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء في طرابلس، كإحصائية مبدئية تشمل موظفي المفوضية، وعددا من رجال الأمن الذي سقطوا أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين.



وأكد وجود حالات أخرى في غرف العمليات والملاحظة بمستشفيات طرابلس ومصحات القطاع الخاص.



وأضاف السيد "أسامة"، بأن عدد الجرحى حوالي عشرين مواطنا منهم، رجال أمن وسائق سيارة إسعاف أصيب أثناء تأديته لواجبه في إسعاف الحالات المصابة.



وأشاد في السياق نفسه، بالجهود التي بذلها رجال الأمن خلال الاشتباك، ولدور فرق الإسعاف التابعة للجهاز في إنقاذ الحالات المصابة والتعامل مع جثامين الضحايا.

(وال)