السراج يعقد اجتماعا طارئا مع عدد من القيادات الامنية والعسكرية .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأربعاء أثر الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس اجتماعا طارئا، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ضم كل من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي .

وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الأرهابي.

وقدم المسئولون الأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

