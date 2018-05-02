الذهب يصعد من أدنى مستوى في 4 أشهر.





لندن 2 مايو/ 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما

سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة حيث عاد المشترون

الصينيون إلى السوق بعد عطلة عيد العمال بينما يترقب المستثمرون نتائج

اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة ليصل إلى 1309.71

دولار للأوقية .

كان الذهب تراجع في الجلسة السابقة إلى 1301.51 دولار للأوقية وهو أدنى

مستوى منذ 29 ديسمبر 2017.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.31 بالمائة ليصل إلى 1310.80

دولار للأوقية .

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمائة إلى 92.357 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى

في أربعة أشهر عند 92.566 بدعم من توقعات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي

وزيادة العوائد وسط مؤشرات على تباطؤ في بقية الأنحاء وبخاصة أوروبا.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة لتصل إلى 16.32 دولار

للأقية.

ولامست الفضة أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 16.04 دولار للأوقية

في الشهر السابق.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمائة ليصل إلى 898.05 دولار للأوقية.