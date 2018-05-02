16 قتيلا على الأقل في أعمال عنف في بانغي.





بانغي 2 مايو 2018 (وال) - قتل ستة عشرة شخصا بينهم طفل في عاصمة افريقيا

الوسطى بانغي امس الثلاثاء في أعمال عنف ومواجهات مسلحة دارت بين مجموعة

مسلحة وقوات الأمن .وقالت بعثة الامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى "مينوسكا" في بيان

إن "تبادلا كثيفا لإطلاق النار سجّل ظهر اليوم في فاتيما في الدائرة

الثالثة من بانغي بين قوى الامن الداخلي وعناصر مسلحة من المجموعة

الاجرامية التابعة للمدعو "فورسط". هؤلاء اطلقوا النار بعد توقيف قوى

الامن احد رفاقهم".

وبحسب حصيلة موقتة اوردتها مصادر طبية متطابقة فقد اسفرت الاشتباكات عن

اصابة 96 آخرين بجروح.