مكان وانعفاد القمة بيت ترامب وكيم جونغ أون سيعلنان في اليومين المقبلين .الأربعاء ، 02-05-2018 - 16:23:00



واشنطن 2 مايو 2018 (وال) - أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب اليوم
الأربعاء إن مكان وانعفاد القمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون
سيعلنان في اليومين المقبلين.
وقال ترمب أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي "إننا نحضّر للاجتماع في هذا
الوقت بالذات، واعتقد ان المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين".
وكان ترمب اقترح يوم الاثنين ان تعقد القمةبينه وبين الزعيم الكوري
الشمالي في قرية بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكدا في الوقت
نفسه ان سنغافورة هي ايضا مكان محتمل لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

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