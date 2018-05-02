رئيس المجلس الرئاسي يدين الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات ويعلن الحداد العام لـ3 أيام على ضحايا الهجوم الارهابي .



طرابلس 02 مايو 2018 (وال) - أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فايز السرج باقصى عبارات الادانة والاستنكار الهجوم

الارهابي البشع المبيت على مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط

الشعال بالعاصمة بطرابلس.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي ؛ التعازي والمواساة لاسرة المواطنين الذين

قضوا جراء هذا الهجوم الارهابي ، داعيا الله ان يعجل بشفاء المصابين ،

مؤكدا بأنه لا تسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين ، وانهم سوف

لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا اي مكان آمن في ليبيا .

وقال رئيس المجلس الرئاسي في البيان الذي أصدره اليوم الاربعاء؛ أن هذه

العملية الارهابية ماهي إلا محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي

واجهاض التجرية الديمقراطية في مهدها ، وهي رغم بشاعتها لن تثنينا مطلقا

عن المضي قدما في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب الليبي .

واضاف : انه رغم الحزن الذي يلفنا إلا ان هذه الجراشم لن تزيدنا سوى

الاصرار على أن نتحد جميعا في مواجهتها ، ومحاربة الارهاب بكل صوره

وأشكاله الى أن تتطهر البلاد من شروره .

وقرر رئيس المجلس الرئاسي اعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في

البلاد على ضحايا هذا الهجوم الارهابي .

..(وال).