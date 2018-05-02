وزارة الصحة : (12) شهيدا و(7) جرحى حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات .

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) - أعلنت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن حصيلة

ضحايا الهجوم الارهابي اليوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس

بلغت (12) شهيدا ؛ وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات

بالاضافة الى (7) جرحى وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة .

فقد أوضحت الغرفة في إحصائيتها أن مستشفى الهضبة العام استقبل جثمانين

لعنصرين من الشرطة فيما وصل جثمانين إلى مستشفى شارع الزاوية.

وأضافت الغرفة أن (3) جثامين وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال وهم (

مدنيان وعنصر من الشرطة فيما استقبل مستشفى أبو سليم للحوادث جثمانين و كذلك 3 جرحى توفوا .عقب وصولهم للمستشفى.

كما أوضحت الغرفة أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 07 منهم إمرأة حالتها مستقرة

وتم ايوائها بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط موجود بمستشفى

أبوسليم للحوادث بطرابلس؛ بالاضافة الى 04 جرحى بمصحة الفردوس منهم 02

حالتهم حرجة و02 بجروح متوسطة وكذلك جريح واحد بمصحة المختار بطرابلس ...(وال)..