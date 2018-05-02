كوريا الجنوبية : نشر طائرات "إف 22 رابتور" أميركية في البلاد في إطار مناورات جوية مشتركة .



سيول 2 مايو 2018 ( وال )- أكدت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء انتشار

عدة مقاتلات خفية أميركية من طراز "إف 22 رابتور" في كوريا الجنوبية في

إطار مناورات جوية مشتركة ، على الرغم من التقارب المسجل مع الشمال.

وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن المناورات الجوية "ماكس ثاندر" تبدأ في

11 مايو وتستمر أسبوعين ، ومن المفترض أن تشارك فيها حوالى مئة طائرة من

البلدين.

ونقلت المصادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن " ماكس

ثاندر " هي تدريبات منتظمة كانت مقررة قبل وقت طويل من ورود مشروع القمة

بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

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