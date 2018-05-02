قوة الردع الخاصة تلقي القبض على آخر المطلوبين في قضية مقتل المواطن عبد السلام قريضة .







طرابلس 2 مايو 2018 (وال) - تمكنت قوة الردع الخاصة من إلقاء القبض

على آخر المطلوبين في قضية مقتل المواطن عبد السلام قريضة بعد فراره من

مدينة مصراتة .

وأوضحت قوة الردع الخاصة على صفحتها الرسمية أنه وفي إطار التعاون بين

الأجهزة الأمنية وبعد تعميم بلاغ عن المطلوب وهو من دولة النيجر؛ قامت

القوة بالتحري عنه وجمع المعلومات عن مكان تواجده الى ان تمكنت من القبض

عليه في منطقة تاجوراء .

وأكدت قوة الردع الخاصة ان المقبوض عليه تم تسليمه لجهاز البحث الجنائي

بمصراتة لاستكمال باقي التحقيقات في هذه القضية.

..(وال)..