تراجع سعر برميل أوبك إلى ( 70.

60 ) دولارا .



فيينا 2 مايو 2018 ( وال )- تراجع سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط "

أوبك " في تعاملات يوم الثلاثاء إلى ( 70.60 ) دولارا للبرميل ، حسبما

أعلنت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أن سعر سلة خامات أوبك ، التي تضم 14 نوعا من الخام ،

سجل انخفاضا بقدر ( 0.41 )دولار مقارنة بتعاملات اليوم السابق .

بينما استهل سعر خام القياس الأوروبي ، برنت، تسليم يوليو القادم

تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن بارتفاع طفيف بنسبة ( 0.08 ) في

المئة مقابل ختام الجلسة السابقة، ليصل إلى ( 73.20 ) دولارا للبرميل.

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