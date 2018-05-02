تراجع سعر برميل أوبك إلى ( 70.الأربعاء ، 02-05-2018 - 14:43:00

60 ) دولارا .

فيينا 2 مايو 2018 ( وال )- تراجع سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط "
أوبك " في تعاملات يوم الثلاثاء إلى ( 70.60 ) دولارا للبرميل ، حسبما
أعلنت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الأربعاء.
وأوضحت المنظمة أن سعر سلة خامات أوبك ، التي تضم 14 نوعا من الخام ،
سجل انخفاضا بقدر ( 0.41 )دولار مقارنة بتعاملات اليوم السابق .
بينما استهل سعر خام القياس الأوروبي ، برنت، تسليم يوليو القادم
تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن بارتفاع طفيف بنسبة ( 0.08 ) في
المئة مقابل ختام الجلسة السابقة، ليصل إلى ( 73.20 ) دولارا للبرميل.
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