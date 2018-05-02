آمر منطقة طرابلس العسكرية : سيطرة الاجهزة الامنية على مقر المفوضية العليا للانتخابات.



طرابلس 2 مايو 2018 (وال) - أكد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد

الباسط الصديق مروان أن مسلحين أقتحموا صباح اليوم مقر المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات بطرابلس .

وأوضح اللواء مروان في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن قوات الامن

المركزي والاجهزة الامنية والعسكرية بطرابلس كافة ، توجهت على الفور الى

مقر المفوضية وتعاملت مع المهاجمين وتم القضاء عليهم والسيطرة على المكان .

وأشار الى أن الهجوم المسلح قد اسفر في حصيلة مبدئية عن استشهاد

عنصرين تابعين لوزارة الداخلية وجرح 14 أخرين .

وأضاف اللواء مروان أن حريق قد شب في المبنى مما اضطر الاجهزة

الامنية الى اخلاء المكان من الموظفين وأن عناصر هيئة السلامة الوطنية قد

تمكنوا من اخماد الحريق والسيطرة عليه.

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