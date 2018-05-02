هجوم مسلح يستهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس .





طرابلس 2 مايو 2018 (وال) - تعرض مقر المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات بطرابلس صباح اليوم لهجوم مسلح اسفر عن عدد من الضحايا

والجرحى.

وأوضح مصدر امني لوكالة الانباء الليبية إن انتحاريين فجرا نفسيهما

داخل المفوضية وان قوات الامن اشتبكت مع المهاجمين وتحاصرهم داخل

مقرالمفوضية وجارى التعامل معهم .

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة ان ( 3 ) جراحى حالتهم

خطيرة ثم اسعافهم الى مستشفي ابوسليم للحوادث نتيجة هذا الهجوم .

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