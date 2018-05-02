هجوم مسلح يستهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس .الأربعاء ، 02-05-2018 - 12:18:00



طرابلس 2 مايو 2018 (وال) - تعرض مقر المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات بطرابلس صباح اليوم لهجوم مسلح اسفر عن عدد من الضحايا
والجرحى.
وأوضح مصدر امني لوكالة الانباء الليبية إن انتحاريين فجرا نفسيهما
داخل المفوضية وان قوات الامن اشتبكت مع المهاجمين وتحاصرهم داخل
مقرالمفوضية وجارى التعامل معهم .
وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة ان ( 3 ) جراحى حالتهم
خطيرة ثم اسعافهم الى مستشفي ابوسليم للحوادث نتيجة هذا الهجوم .
... وال ...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا