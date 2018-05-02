الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 2 مايو 2018 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام : إنخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على مناطق شمال

غرب ليبيا بينما تتأثر مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم بتقلبات جوية

مصحوبة بإرتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق اقصى الساحل الغربى مع

احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح

جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا قد تصل سرعتها

على بعض المناطق إلى (60)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-28) مئوية ومابين ( 32 - 38 ) مئوية على

سرت وبني وليد وأبونجيم وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :ـالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر وبعض المناطق

الساحلية والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة

والغبار على أغلب المناطق مما قد تسبب في هبوط الرؤية الافقية تتحول يوم

الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (32-38) مْ ولاتتجاوز (25) مئوية على مناطق أقصى الساحل

الشرقي وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :ـ

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 - 39) مئوية ولاتتجاوز

(28) مئوية على غدامس والحمادة وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.



* الكفرة - تازربو - السرير :ـ السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد الى

شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(39 - 42) مئوية وتسجل إنخفاض يوم الغد على السرير وتازربو .

..(وال)..