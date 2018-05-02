زلزال بقوة 5.

5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان .



تايبيه 2 مايو 2018 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس

ريختر منطقة هوالين شرقي تايوان صباح اليوم الأربعاء دون أنباء عن سقوط

ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وحدد مركز الزلزال في البحر على بعد نحو 62 كلم شرق هواليين على عمق

10 كلم، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية المركزية بالجزيرة.

وشعر بالزلزال سكان بلدة ناناو ومنطقة يلان ومناطق في تايبيه وتايبيه

الجديدة ونانتو وتايتونج ويونلين.

وتقع تايوان في منطقة بها نشاط زلزالي مرتفع، حيث تشهد هزات أرضية بشكل

متكرر لا تقل قوتها عن خمس درجات على مقياس ريختر.