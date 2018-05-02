نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 2 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

من رأس جدير إلى سرت :

السماء قليلة السحب والريح شرقى الى غربى على ساحل زوارة وطرابلس

ويكون شرقى الى شلوق على باقى الساحل يتحول ظهر الغد الى شرش على طول

الساحل سرعته مابين (10-25)عقدة وتصل مساء اليوم الى (30)عقدة على ساحل

زوارة وطرابلس وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متروالبحر خفيف

الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر مابين (17 - 18) درجة

مئوية والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اثارة الاتربة.

الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا والريح شرش الى براني يتحول تدريجا

الى شرقى على ساحل طبرق والى شلوق على باقى الساحل سرعته مابين

(05-20)عقدة وتصل يوم الغد الى (25)عقدة على ساحل بنغازى وشحات وإرتفاع

الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل

الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر مابين (17 - 19) درجة مئوية والرؤيـة

جيدة وتكون متوسطة بسبب اثارة الاتربة يوم الغد على الساحل الممتد من

الخليج الى بنغازى



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