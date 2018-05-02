لجنة ازالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة تواصل عملها.الأربعاء ، 02-05-2018 - 09:30:00



ترهونة 2 مايو 2018 ( وال ) - تواصل لجنة ازالة المباني العشوائية
والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة عملها في هدم وازالة المباني العشوائية
والقديمة داخل مخطط مدينة ترهونة .
وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية اوضح رئيس اللجنة " محمود جمعة"
بأن اللجنة ستواصل عملها بإزالة المباني العشوائية والتي تم بناؤها
مخالفة للقانون وفتح مسارات لطرق جديدة وانشاء حدائق ومحطات خاصة
بالسيارات بالمدينة .
وكانت ادارة خدمات النظافة بترهونة قد نظمت حملة شملت كافة الحدائق
وشوارع مدينة ترهونة تهدف إلى الاهتمام بالمظهر العام للمدينة واظهارها
بمظهر حسن .
...( وال ) ...

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