لجنة ازالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة تواصل عملها.





ترهونة 2 مايو 2018 ( وال ) - تواصل لجنة ازالة المباني العشوائية

والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة عملها في هدم وازالة المباني العشوائية

والقديمة داخل مخطط مدينة ترهونة .

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية اوضح رئيس اللجنة " محمود جمعة"

بأن اللجنة ستواصل عملها بإزالة المباني العشوائية والتي تم بناؤها

مخالفة للقانون وفتح مسارات لطرق جديدة وانشاء حدائق ومحطات خاصة

بالسيارات بالمدينة .

وكانت ادارة خدمات النظافة بترهونة قد نظمت حملة شملت كافة الحدائق

وشوارع مدينة ترهونة تهدف إلى الاهتمام بالمظهر العام للمدينة واظهارها

بمظهر حسن .

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