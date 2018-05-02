المغرب يطلب من سفير إيران مغادرة البلاد .





الرباط 2 مايو 2018 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية المغربي "ناصر

بوريطة " امس الثلاثاء في الرباط وقف بلاده علاقاتها مع طهران وطلبها من

سفير إيران مغادرة البلاد .

وقال " بوريطة " في تصريح له إن "بلاده قررت إغلاق سفارتها بطهران،

وطلبت من سفير إيران بالرباط محمد تقي مؤيد مغادرة البلاد".

وأضاف أن سبب هذه الخطوة هو "انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من

إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واسقراره".

وأوضح أن "بلاده تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو،

وتدريب عناصر من البوليساريو".

وتابع، "الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية

في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين

بالبوليساريو".