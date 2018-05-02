مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين شمال شرق نيجيريا.





كانو 2 مايو 2018 ( وال ) - قتل عشرات الأشخاص امس الثلاثاء، في

هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في موبي شمال شرق نيجيريا.بحسب ما

قال أهالي المدينة لفرانس برس.

وذكرت مصادر صحية محلية انه تم نقل عشرات الجثث والجرحى إلى المستشفى

ولا تزال عملية الاسعاف مستمرة".

وفجر انتحاري حزامه الناسف في مسجد بعيد صلاة العصر في مدينة موبي التي

تبعد 200 كلم من يولا عاصمة ولاية اداماوا.

وفجر انتحاري آخر نفسه في سوق مجاورة فيما كان المصلون يفرون من

المسجد.

وأفاد مصدر في مستشفى موبي أنه تم نقل 37 جثة إليه.