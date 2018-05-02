لجنة التنمية والموارد البشرية ببلدية سرت تنظم ورشة عمل حول مشروع مسودة الدستور الليبي.





سرت 02 مايو 2018 (وال)_ نظمت لجنة التنمية والموارد البشرية ببلدية

سرت ورشة عمل حول مشروع مسودة الدستور الليبي.

وشارك في ورشة العمل اعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

الدكتور محمد الزايدي عن الخمس ومحمد الحواسي عن الجبل الغربي والاستاذ

جمال الغزال عن سرت .

كما شارك رئيس واعضاء المجلس البلدي سرت وعدد من الاساتذة ومندوبي

مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والقانونيين والاعلاميين والنشطاء

ببلدية سرت .

وقدم اعضاء الهيئة خلال ورشة العمل شرح مبسّط عن مراحل مشروع

مسودة الدستور الليبي والخطوات التي شملها مشروع الدستور , فتح بعدها

باب النقاش للحضور الذين اكدوا على اهمية الدستور كمرحلة مهمة من أجل

إخراج الوطن من المأزق الحالي .

وابدى اعضاء الهيئة استعدادهم للمشاركة في ورش عمل اخرى لايضاح كل

ما يتعلّق بمسودة الدستور .

...(وال_سرت)...

"