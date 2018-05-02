رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يرحب بالبيان المشترك عن اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا .





طرابلس 2 مايو 2018 ( وال ) - رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

" فائز السراج " بنتائج اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا وبيانها

المشترك الذي جددت فيه التزامها بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ..

مؤكدة دعمها للعملية السياسية ولجهود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ،

وكافة الأطراف الدولية والمحلية من أجل بسط الأمن والاستقرار وبناء

المؤسسات .

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن ارتياحه لما تضمنه بيان اللجنة من

تأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهو التوجه الذى طرحه

في يونيو 2017 كحل ينهي المراحل الانتقالية وحالة الانقسام السياسى في

البلاد.

وكانت اللجنة الرباعية قد أكدت في بيانها على ضرورة وأهمية وحدة

المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت اشراف السلطة المدنية ، وهو التوجه الذي

نعمل على تحقيقه من خلال اجتماعات ممثلى المؤسسات العسكرية في القاهرة ،

ونبارك رؤية اللجنة الرباعية ونثمن جهود المبعوث الأممى غسان سلامة التى

ساهمت فى تحقيق كل دلك .

كما ثمن المجلس الرئاسي في بيانه عالياً دعوة اللجنة الرباعية لدول

الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمساندة ليبيا التى أصبحت ضحية

لموجات هائلة من الهجرة غير الشرعية ، وذلك من خلال مكافحة التهريب

والأتجار بالبشر فى دول المصدر والدول الحدودية ، ونأمل من اللجنة

الرباعية تحقيق مطلبنا بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفى

البحر وعند الحدود من خلال دعم خفر السواحل وحرس الحدود والحرس الرئاسى

الليبي .

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