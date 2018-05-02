محتجون في أرمينيا يغلقون الطرق المؤدية للعاصمة .





يريفان 2 مايو 2018 (وال) - أغلق محتجون في أرمينيا اليوم الأربعاء

بعض مداخل العاصمة يريفان وطريقا إلى المطار بعد أن أعلن زعيم الحركة

الاحتجاجية نيكول باشينيان حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.

وأحبط حزب الجمهورية الحاكم مسعى باشينيان لتولي منصب رئيس الوزراء يوم

الثلاثاء.

وقال أحد الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى المطار ويدعى ديفيد (19 عاما)

”سنظل هنا“.

وأغلق المحتجون أيضا عدة مفارق طرق في وسط المدينة.

كان باشينيان قال في خطاب أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا في العاصمة يوم

الثلاثاء إنه اعتبارا من صباح الأربعاء سيبدأ أنصاره في سد الطرق والسكك

الحديدية وتعطيل المطارات.