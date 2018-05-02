مدينة ترهونة تحتضن الملتقى الاول لرائدات ليبيا في الحركة العامة للكشاف والمرشدات تحت شعار ( محبة وعطاء ).





ترهونة 2 مايو 2018 ( وال ) - احتضنت مدينة ترهونة الملتقى الاول

لرائدات ليبيا في الحركة العامة للكشاف والمرشدات تحت شعار ( محبة وعطاء

).

وشاركت في الملتقى اكثر من 100 عنصر من منتسبي الحركة العامة للكشافة

والمرشدات من مختلف المدن الليبية .

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية اوضحت الاستاذة نعيمة محمد

الحامي رئيسة اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى بأن الهدف من تنظيم هذا

الملتقى هو التأكيد على اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الليبي من خلال

مشاركة منتسبو الحركة الكشفية من كل المدن الليبية .

من بينها - درنة - البيضاء - سبها - طرابلس - بنغازي .

واشتمل الملتقى على عدة مناشط كشفية تربوية وتعليمية والقاء محاضرة

حول التعريف بالهجرة في الداخل والخارج .

وقام المشاركون على هامش هذا الملتقى بجولة في مرافق منتزه الشرشارة

السياحي بترهونة.

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