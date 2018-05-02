مناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني بسرت .





سرت 02 مايو 2018(وال)_ ناقش اجتماع عقد بديوان بلدية سرت ضم اعضاء

المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة

وعضو المجلس البلدى المهندس ابوبكر الجلاب ورؤساء ومندوبي مؤسسات

المجتمع المدنى بحضور منسق مشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDB

بسرت الدكتور القدافي البطي دور مؤسسات المجتمع المدني بسرت.

وتم خلال الاجتماع تدارس كافة المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع

المدني ، والعمل على توفير الادوية والمعدات الطبية للمرافق الصحية

واحتياجات الاسر من اصحاب المساكن المتضرره ، ووضع الية من شأنها تنظيم

عمل مؤسسات المجتمع المدنى بالمدينة.

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