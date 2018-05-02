اصابات بالاختناق بصفوف طلبة المدارس بقلقيلية.الأربعاء ، 02-05-2018 - 08:36:00



رام الله 2 مايو 2018 (وال) - أصيب عدد من طلبة المدارس بمدينة قلقيلية
صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
الذي اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على مدخل
المدينة .
وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها " ان قوات الاحتلال
اقتحمت مدينة قلقيلية ، من مدخلها الشمالي، وتجولت في شوارعها، ونصبت
حواجزها على مداخل المدينة، قبل ان تداهم عددا من منازل الفلسطينيين
وتعتقل بعضهم .

.. ( وال ) ..

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