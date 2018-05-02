اصابات بالاختناق بصفوف طلبة المدارس بقلقيلية.





رام الله 2 مايو 2018 (وال) - أصيب عدد من طلبة المدارس بمدينة قلقيلية

صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع

الذي اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على مدخل

المدينة .

وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها " ان قوات الاحتلال

اقتحمت مدينة قلقيلية ، من مدخلها الشمالي، وتجولت في شوارعها، ونصبت

حواجزها على مداخل المدينة، قبل ان تداهم عددا من منازل الفلسطينيين

وتعتقل بعضهم .



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