اصابات بالاختناق بصفوف طلبة المدارس بقلقيلية.
الأربعاء ، 02- 05- 2018 - 08:36:00
رام الله 2 مايو 2018 (وال) - أصيب عدد من طلبة المدارس بمدينة قلقيلية
صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
الذي اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على مدخل
المدينة .
وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها " ان قوات الاحتلال
اقتحمت مدينة قلقيلية ، من مدخلها الشمالي، وتجولت في شوارعها، ونصبت
حواجزها على مداخل المدينة، قبل ان تداهم عددا من منازل الفلسطينيين
وتعتقل بعضهم .
.. ( وال ) ..