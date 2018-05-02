محاضرة تربوية بمدينة هون حول طرق التعامل مع الاطفال .





هون 2 مايو 2018م ، (وال ) - نظم قسم النشاط المدرسي بمكتب خدمات

التعليم هون محاضرة تربوية توعوية حول مشاكل الطفولة و والطرق العلمية

للتعامل معها ومواجهتها من خلال تعاون المعلمات والامهات .

كما تناولت المحاضرة التي اقيمت على مسرح الشهداء بهون والقتها

الاخصائية في علوم التربية الاجتماعية ( نعيمة ابوزيد ) طرق التعامل مع

الاطفال والعمل الجاد من قبل المعلمة والام على تنمية مواهبهم وابداعاتهم

واشراكهم في جلسات الحوار والنقاش الاسرية ، وداخل فصولهم الدراسية وخلق

اجواء ملائمة تتناسب مع قدراتهم الذهنية .

وتطرقت المحاضرة للظواهر السلبية داخل المدارس مثل الانحراف الخلقي

وظاهرة التدخين وحمل السلاح الابيض في بعض الحالات والطرق المثلى

لمعالجتها ومراقبة الاطفال من قبل الامهات والاباء ، ودور المعلم في خلق

جيل واعي خالي من الشوائب الاجرامية .

... (وال الجفرة)