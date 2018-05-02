محاضرة تربوية بمدينة هون حول طرق التعامل مع الاطفال .
الأربعاء ، 02- 05- 2018 - 08:38:00
هون 2 مايو 2018م ، (وال ) - نظم قسم النشاط المدرسي بمكتب خدمات
التعليم هون محاضرة تربوية توعوية حول مشاكل الطفولة و والطرق العلمية
للتعامل معها ومواجهتها من خلال تعاون المعلمات والامهات .
كما تناولت المحاضرة التي اقيمت على مسرح الشهداء بهون والقتها
الاخصائية في علوم التربية الاجتماعية ( نعيمة ابوزيد ) طرق التعامل مع
الاطفال والعمل الجاد من قبل المعلمة والام على تنمية مواهبهم وابداعاتهم
واشراكهم في جلسات الحوار والنقاش الاسرية ، وداخل فصولهم الدراسية وخلق
اجواء ملائمة تتناسب مع قدراتهم الذهنية .
وتطرقت المحاضرة للظواهر السلبية داخل المدارس مثل الانحراف الخلقي
وظاهرة التدخين وحمل السلاح الابيض في بعض الحالات والطرق المثلى
لمعالجتها ومراقبة الاطفال من قبل الامهات والاباء ، ودور المعلم في خلق
جيل واعي خالي من الشوائب الاجرامية .
... (وال الجفرة)