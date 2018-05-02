عميد بلدية سرت يتفقد أعمال الصيانة للمدينة الرياضية بسرت.





سرت 02 مايو 2018 (وال) _ تفقّد عميد بلدية سرت " مختار المعداني "

رفقة نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت وعضو اللجنة التسيرية

للمدينة الرياضية أعمال الصيانة التي تجري بالملعب الرئيسي بالمدينة

الرياضية من قبل احدى الشركات المحلية المكلفة باعمال الصيانة من قبل

بلدية سرت .

والتقى عميد البلدية عدد من الموظفين بالمدينة الرياضية الذين

يطالبون بتسوية اوضاعهم الوظيفية .. داعيا لاستئناف العمل وحماية مرافق

المدينة الرياضية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في سرت ...

(وال_سرت)



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