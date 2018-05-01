التقى النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري"، السفير البريطاني لدى ليبيا السيد "فرانك بيكر"،.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

الدكتور" فتحي المجبري"، السفير البريطاني لدى ليبيا " فرانك بيكر"،

الذي أكد استمرار دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق ، مثمنا الجهود التي

تبذلها لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وأبدى السيد "بيكر"، حرص الحكومة البريطانية على دعم الجهود

المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

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