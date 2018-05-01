كاجمان يجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية .الثلاثاء ، 01-05-2018 - 11:16:00


طرابلس 1 مايو 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد
"عبدالسلام كاجمان" الإثنين مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة
الجنوبية، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها المنطقة الجنوبية و سبل رفع
المعاناة التي تشهدها المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بدوان رئاسة الوزراء، البحث في آلية تفعيل
المكاتب الفرعية لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة لتذليل الصعوبات و تقديم
كافة الخدمات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطن.
(وال)

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