كاجمان يجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية .



طرابلس 1 مايو 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد

"عبدالسلام كاجمان" الإثنين مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة

الجنوبية، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها المنطقة الجنوبية و سبل رفع

المعاناة التي تشهدها المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بدوان رئاسة الوزراء، البحث في آلية تفعيل

المكاتب الفرعية لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة لتذليل الصعوبات و تقديم

كافة الخدمات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطن.

(وال)