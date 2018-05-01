المجبري يجتمع مع "المهدي الأمين" وزير العمل والتأهيل المفوض .





طرابلس 1 مايو 2018 (وال )اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي د. فتحي

المجبري الإثنين مع "المهدي الأمين" وزير العمل والتأهيل المفوض، والسيد

"ألكسندر مونيه" رئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا من أجل التكامل

والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام (SLEIDSE) بإدارة الوكالة الفرنسية

للخبرة الفنية الدولية بحضور "محمد الأسود" نائب رئيس البرنامج و

"سليمان جمعة" مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل.

حيث استمع النائب لنبذة عن البرنامج وتقرير عام عن سير هذا المشروع على

المستوى الوطني، وتم نقاش العديد من المواضيع والمحاور الفنية والإجرائية

بالخصوص.

وأكد النائب على أهمية هذا المشروع في دعم فئة الشباب الريادي

ومساعدتهم في بناء قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود، كما أكد على أنه

سيكون هناك دور للحكومة من خلال سلسة من الإجراءات التنفيذية من أجل دعم

هذه المبادرة، خدمةً لأهداف التنمية.

(وال)