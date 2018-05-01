رئيس الهيئة العامة للثقافة يزور المختبر الإعلامي بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - قام رئيس اللجنة التسييرية للهيئة

العامة للثقافة "حسن أونيس" برفقة "محمد انديش" مدير مركز تطوير الإعلام

الجديد، و"جلال عثمان" مدير إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء

بزيارة لمقر المختبر الإعلامي بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس

اطلعوا خلالها على الإمكانيات التقنية والفنية داخل المختبر.

وزود المختبر الإعلامي خلال هذه الزيارة باستديو إذاعي متكامل،

ومكبر ومضخم للصوت "مكسر"، بهدف الرفع من كفاءات الطلبة والموظفين

الإعلاميين بمكاتب الإعلام المختلفة وتسهيل إنتاج وإخراج البرامج

الإذاعية الثقافية والفنية الجيدة ، وتنظيم الدورات التدريبية المتنوعة..