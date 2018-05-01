الكوريتان تبدآن إزالة مكبرات الصوت من على الحدود.





سيول 1 مايو 2018 (وال) - أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الكوريتين

بدأتا تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر دعاية مضادة من على الحدود

شديدة التحصين بينهما يوم الثلاثاء بموجب تعهد في القمة التاريخية بينهما

في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في الوزارة إن أنشطة في عدة مناطق على طول الحدود أكدت أن

كوريا الشمالية تزيل مكبرات الصوت.

وأضاف أن سول بدأت تفعل المثل في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت

المحلي.

وهذه الخطوة هي أول خطوات عملية نحو المصالحة وتأتي بعد اتفاق في

الإعلان المشترك الموقع في قمة يوم الجمعة بين رئيس كوريا الجنوبية مون

جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعلى مدى عقود، باستثناء فترات توقف قليلة، بث الجانبان دعاية مضادة عبر

مجموعات ضخمة من مكبرات الصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت كوريا

الجنوبية تبث مزيجا من الأخبار والأغاني الشعبية الكورية ونقد لنظام

جارتها الشمالية بينما كانت بيونجيانج تشيد بالنظام الاشتراكي لديها

وتنتقد حكومة سول بشدة.

وفي بادرة على حسن النوايا أوقفت كوريا الجنوبية دعايتها قبيل القمة وحذت

بيونجيانج حذوها.

وفي مؤشر صغير آخر بعد قمة الجمعة أعلنت كوريا الشمالية أمس الاثنين أنها

ستقوم بتقديم الوقت لديها نصف ساعة ليتفق مع توقيت جارتها الجنوبية

اعتبارا من الخامس من مايو أيار.

تأتي هذه الخطوات وسط تكهنات بشأن مكان لقاء كيم والرئيس الأمريكي دونالد

ترامب الذي قال إن القمة بينهما قد تكون خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

...( وال )....