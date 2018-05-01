النفط يقلص مكاسبه ومخاوف إيران تدعم السوق.





طوكيو 1 مايو 2018 (وال) - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار

الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر بينما يستمد الخام دعما من

المخاوف من أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع

إيران.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط

تسليم يونيو حزيران منخفضا سنتين عند 68.59 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 47

سنتا عند التسوية أمس الاثنين.

وارتفع خام برنت في عقد أقرب استحقاق الجديد تسليم يوليو تموز سنتا واحدا

إلى 74.70 دولار. وحل أجل عقد يونيو أمس الاثنين بعد أن ارتفع 53 سنتا

ليتحدد سعر التسوية عند 75.17 دولار.

كانت أسعار النفط ارتفعت يوم الاثنين بعد أن زاد رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو الضغوط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي

الموقع مع إيران في 2015 عندما عرض ما وصفه بالأدلة على برنامج أسلحة

نووية إيراني سري. تنفي طهران على الدوام السعي لامتلاك أسلحة نووية.

واتسمت التعاملات بالهدوء في آسيا نظرا لإغلاق أسواق عديدة مثل الصين

والهند وسنغافورة في عطلات عامة.

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