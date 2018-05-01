نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 01- 05- 2018 - 10:14:00
طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
- السماء صافية إلى قليلة السحب ، الريح شرش سرعته مابين (05-20)عقدة
، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 1.75) متر.
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (17 -
18) درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق مع
سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ، الريح شرش
سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-1.50) متر ،
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب " درجة حرارة سطح البحر مابين (18 -
19) درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة.
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