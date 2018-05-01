نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

- السماء صافية إلى قليلة السحب ، الريح شرش سرعته مابين (05-20)عقدة

، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 1.75) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (17 -

18) درجة مئوية.

الرؤيـة جيدة.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق مع

سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ، الريح شرش

سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-1.50) متر ،

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب " درجة حرارة سطح البحر مابين (18 -

19) درجة مئوية.

الرؤيـة جيدة.

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