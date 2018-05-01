الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* ملخص عام.

تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا مصحوبه برياح جنوبيه نشطة مثيرة للاتربة

والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة وتشمل يوم الغد المناطق الشرقية.



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد ، والرياح شرقية إلى جنوبية

شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا قد تصل مابين

(50-60)كم/س مثيرة للاثربة والغبار مع هبوط الرؤية الافقية على اغلب

المناطق ، ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مــابين (28-34) مْ تتحول

الرياح تدريجيا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض فى درجات

الحرارة وتحسن تدريجى في الرؤية الافقية.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية

شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(22-26) مْ ومابين (31-33) مْ على جالو والجغبوب تكون الرياح يوم الغد

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة

والغبار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهبوط الرؤية الافقية تتحول

الرياح يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض فى درجات الحرارة

وتحسن تدريجى في الرؤية الافقية.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى

نشطة السرعة أحيانا مما تسبب فى هبوط الرؤية الافقية ، ودرجـات الحـرارة

القصوى تتراوح مابين (34-40) مْ تتحول الرياح تدريجيا يوم الغد الى غربية

فشمالية غربية مع انخفاض فى درجات الحراة وتحسن فى الرؤية الافقية يوم

الخميس.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بين

الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-36) مْ

تكون الرياح يوم الغد جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع

ارتفاع في درجات الحرارة وهبوط الرؤية الافقية تتحول الرياح يوم الخميس

الى غربية فشمالية غربية مع انخفاض فى درجات الحرارة وتحسن تدريجى فى

الرؤية الافقية.

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