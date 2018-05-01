الاستعدادات لانطلاق معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز 2018 خلال الفترة من 9 إلى 11 من شهر اكتوبر القادم.





بنغازي 1 مايو 2018 ( وال ) - انعقد بالقاعة الرئيسية بشركة

الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن

انطلاق اعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز 2018 خلال الفترة

من 9 إلى 11 من شهر اكتوبر القادم برعاية المؤسسة الوطنية للنفط

وبمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز

.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط عبرموقعها أن كافة اللجان تواصل عملها

استعدادا لانطلاق فعاليات هذا الحدث الكبير في مدينة بنغازي ، وفي مجال

المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط ان

يكون هذا الحدث منارةً يهتدي بها وإليها رواد الخبرة والصناعات العملية

والعلمية في مجال النفط التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة

الليبية.

وأوضحت المؤسسة أن محاور المؤتمر النفطي ستتناول بالنقاش المحاور التالية

:

- الاستكشاف والإنتاج وتطوير الإحتياطي.

- الصيانة والمشاريع.

- التكرير والبتروكيماويات.

- الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة.

- الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز.

- مواضيع اختيارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.

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