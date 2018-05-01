المؤسسة الوطنية للنفط تحيي اليوم الوطني للسلامة المهنية .





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - أحيت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم

الوطني للسلامة المهنية الذي يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر ابريل من

كل عام .. حيث اقامت الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن

والتنمية المستدامة ورشة عمل بحضور المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس

الإدارة وعضوي مجلس الادارة "

بلقاسم شنقير والعماري محمد العماري.. كما حضر فعاليات الورشة العميد عبدالسلام الطبيب رئيس هيئة السلامة

الوطنية .. بالاضافة إلى عدد من رؤساء لجان الادارة بالشركات النفطية

ومدراء ادارات الصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين في هذا المجال من

المؤسسة والشركات النفطية وعدد أعضاء هيئة السلامة الوطنية .

وتخللت الورشة عروضا مرئية عن بعض الحوادث الجسيمة لقطاع النفط

وقدمته شركة الهروج للعمليات النفطية عن أهم اسباب التسربات في الآونة

الأخيرة.

وتم خلال هذه الورشة التأكيد على ضرورة العمل على تحديث منظومة

الأمن والسلامة بالقطاع، تفادياً لأي حوادث والتقليل منها قدر المستطاع

وتحديث أنظمة تصاريح العمل داخل الحقول والموانئ النفطية والاتفاق على

آلية لتوحيد الجهود وتنظيم العمل بين ادارات الأمن والسلامة في مختلف

الشركات النفطية حتى تكون إدارات الأمن والسلامة المهنية داعمة للإنتاج

وليس عائقاً لذلك .

والقى المهندس مصطفى صنع الله كلمة ترحم في بدايتها على ارواح شهداء

الواجب الذين وافاهم الأجل المحتوم في حادثة تحطم طائرة الشحن بالقرب من

حقل الشرارة النفطي .. كما ترحم على ارواح شهداء القطاع والذين قضوا في

حوادث متفرقة في الفترة الماضية وقدموا ارواحهم من اجل استمرار عجلة

الانتاج.

وأضاف قائلاً "ان ليبيا تعتبر من البلدان الرائدة في مجال السلامة

المهنية باصدارها للقوانين واللوائح في هذا المجال منذ الخمسينيات من

القرن الماضي فيجب أن نعمل على مراجعة وتعديل هذه القوانين لضمان عمليات

آمنة في التشغيل والانتاج.

كما نوّه المهندس مصطفى صنع الله على برامج المؤسسة الوطنية للنفط في

المحافظة على البيئة من خلال ما قامت به من أعمال مسح شامل لمشاكل تلوث

البيئة في منطقة الواحات وسيكون هناك مسح شامل مماثل في المنطقة الغربية

وكل هذه البرامج تنطوي تحت إطار المحافظة على البيئة والسلامة .

وأكد رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبدالسلام الطبيب " أن الهيئة

قامت بوضع خطة تشغيلية للعام الحالي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط .

...( وال ) ...