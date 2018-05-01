النائب أحمد معيتيق يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا .الثلاثاء ، 01-05-2018 - 08:55:00



طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد
معيتيق" يوم أمس بديوان رئاسة الوزراء سفير بريطانيا لدى ليبيا " فرانك
بيكير"، .
وتم خلال هذا اللقاء متابعة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف
المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.
، ومدى استعداد الشركات البريطانية لاستئناف عملها في ليبيا من خلال
تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة، المياه، الطاقة.
وأشاد النائب "معيتيق"، بعمق العلاقات الليبية البريطانية، وعلى الدور
الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من
تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.
...( وال ) ...

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