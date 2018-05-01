النائب كاجمان يلتقي مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية.الثلاثاء ، 01-05-2018 - 08:49:00



طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي
"عبدالسلام كاجمان" مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية،
لمناقشة الأوضاع التي تمر بها المنطقة الجنوبية وسبل رفع المعاناة التي
تشهدها المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية.
كما تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء البحث في آلية
تفعيل المكاتب الفرعية لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة لتذليل الصعوبات
وتقديم افضل الخدمات للمواطنيين بمدن الجنوب .
...( وال ) ...

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