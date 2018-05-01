النائب كاجمان يلتقي مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

"عبدالسلام كاجمان" مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية،

لمناقشة الأوضاع التي تمر بها المنطقة الجنوبية وسبل رفع المعاناة التي

تشهدها المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية و الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء البحث في آلية

تفعيل المكاتب الفرعية لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة لتذليل الصعوبات

وتقديم افضل الخدمات للمواطنيين بمدن الجنوب .

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