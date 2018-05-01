أمريكا تؤجل اتخاذ قرار بشأن رسوم الصلب على حلفاءها.





واشنطن 1 مايو 2018 ( وال) - أجل الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" اتخاذ

قرار بشأن فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومونيوم من كندا

والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو القادم كما توصل لاتفاق مبدئي

مع الأرجنتين واستراليا والبرازيل وذلك حسبما قال مصدر مطلع على القرار

أمس الاثنين.

وكان ترامب قد فرض تعريفة قدرها 25 في المئة على واردات الصلب وعشرة في

المئة على واردات الألومونيوم في مارس الماضي، ولكنه منح كندا والمكسيك

والبرازيل والاتحاد الأوروبي واستراليا والارجنتين إعفاء مؤقتا ، وكان من

المقرر أن ينتهي هذا الإعفاء المؤقت اليوم الثلاثاء.

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