النائب فتحي المجبري يلتقي وزير العمل والتأهيل ورئيس البرنامج الأوروبي.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - التقى الدكتور " فتحي المجبري "

النائب بالمجلس الرئاسي يوم أمس مع الدكتور"المهدي الأمين" وزير العمل

والتأهيل ، و "ألكسندر مونيه" رئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا من أجل

التكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام بإدارة الوكالة الفرنسية

للخبرة الفنية الدولية.

حيث استمع السيد النائب لنبذة عن البرنامج وتقرير عام عن سير هذا

المشروع على المستوى الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره "محمد الأسود" نائب رئيس البرنامج

مناقشة العديد من المواضيع والمحاور الفنية والإجرائية بالخصوص.

وأكد السيد النائب على أهمية هذا المشروع في دعم فئة الشباب الريادي

ومساعدتهم في بناء قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود.

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