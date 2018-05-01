النائب أحمد معيتيق يتابع مع المسؤولين في جهاز النهر والأجهزة الأمنية الاختراقات الأمنية التي أدت لتوقف ضخ المياه في بعض المناطق.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - تابع النائب بالمجلس الرئاسي" أحمد

معيتيق"، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس مع كل من - أمر الحرس

الرئاسي "نجمي الناكوع"، رئيس أركان حرس الحدود" نوري المريمي"، أمر

كتيبة حماية النهر "سالم الغزيوي"، مدير عام منظومة الحساونة الجفارة"،

محمد الحجاجي"، وعدد من المسؤولين بجهاز النهر، الاختراقات الأمنية

والسرقات لمعدات وأبار النهر الصناعي مما أدى إلى توقف بعض الآبار عن ضخ

المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في امداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة

الغربية بالمياه.

ونقل موقع ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ( قسم

الصحافة الالكترونية ) عن النائب " معيتيق " تأكيده على أهمية منظومة

النهر والآبار الملحقة بها في توفير المياه الصالحة للشرب المواطنين في

كل المناطق، والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها

وحمايتها.

واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل

تظافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف، الحرس

الرئاسي وجهاز النهر للحد من هذه الاختراقات بالإضافة لتوفير الاحتياجات

الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى

كافة المدن الليبية دون توقف.

...( وال ) ...