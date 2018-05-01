أسباب التأخير في صرف المرتبات محور اجتماع وزير المالية مع مدراء الادارات.





طرابلس 1 مايو 2018 ( وال ) - عقد وزير المالية " أسامة حماد"

اجتماعاً موسعاً يوم أمس ضم مدراء الإدارات التابعين للوزارة، نوقش خلاله

أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة بمصرف ليبيا المركزي في

إجراء التحويلات المالية.

وشدد السيد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراءات تسييلها خلال

الأيام القادمة.

وناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقريرا

المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.

وقدم السيد الوزير خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية

ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من

عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي،

لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات

السياسة المتمثلة في الضرائب، الانفاق الحكومة، الدين العام.

كما تم استعراض رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع

بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في

حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.

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