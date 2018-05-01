قوات الاحتلال تخلي بناية سكنية في العيسوية تمهيدا لهدمها.





القدس المحتلة 1 مايو 2018 (وال) - أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، بناية سكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق في بلدة العيسوية بمدينة

القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وقذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، أن البناية تضم شققا سكنية، ومحال

تجارية.

وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة،

وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا محكما حول البناية، وشرعت بتفريغها

واخلائها من السكان بصورة وحشية.

يذكر أن العيسوية تشهد حصارا عسكريا منذ ثلاثة أشهر يتخلله حملات

اقتحام ودهمٍ للمنازل بشكل يومي، في اطار سياسة العقاب الجماعي الذي

تنتهجه سلطات الاحتلال بحق السكان، للضغط من أجل وقف المواجهات في

البلدة.

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