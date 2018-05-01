الاتحاد العام لعمال ليبيا يحي العمال في اليوم العالمي للعمال
الذي يصادف اليوم الاول من مايو.
الثلاثاء ، 01- 05- 2018 - 08:19:00
طرابلس1 مايو 2018 (وال) - اصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بيانا بمناسبة
اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الاول من مايو من كل عام .
وقدم الاتحاد في مستهل البيان التهاني لكل العمال الشرفاء في ارجاء الوطن
بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يحتفل فيه العمال في كل انحاء العالم
بعيدهم .
ودعا الاتحاد العام لعمال ليبيا بهذه المناسبة الليبيين في كل المواقع
بالاخلاص لله والوطن والدعوة الى نبذ الخلافات وتحكيم العقل ونشر قيم
التسامح وصولا الى بناء ليبيا ولم شمل ابنائها .
وحيا البيان رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ ، وكل العمال
الذين يتواجدون في هذه المرحلة في مواقع العمل والانتاج مسخرين
امكانياتهم لصالح العمل والمساهمة في بناء الوطن .
... (وال)...