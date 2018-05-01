الاتحاد العام لعمال ليبيا يحي العمال في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الاول من مايو.





طرابلس1 مايو 2018 (وال) - اصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بيانا بمناسبة

اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الاول من مايو من كل عام .

وقدم الاتحاد في مستهل البيان التهاني لكل العمال الشرفاء في ارجاء الوطن

بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يحتفل فيه العمال في كل انحاء العالم

بعيدهم .

ودعا الاتحاد العام لعمال ليبيا بهذه المناسبة الليبيين في كل المواقع

بالاخلاص لله والوطن والدعوة الى نبذ الخلافات وتحكيم العقل ونشر قيم

التسامح وصولا الى بناء ليبيا ولم شمل ابنائها .

وحيا البيان رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ ، وكل العمال

الذين يتواجدون في هذه المرحلة في مواقع العمل والانتاج مسخرين

امكانياتهم لصالح العمل والمساهمة في بناء الوطن .

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