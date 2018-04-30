وكالة الانباء الليبية تجري لقاءً مع رئيس صندوق موازنة الأسعار .

طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - أكد رئيس صندوق موازنة الأسعار في ليبيا السيد " جمال الشيباني " أن الصندوق عجز عن توريد المواد الغذائية ولم تفتح له اية اعتمادات خاصة بتوفير السلع خلال شهر رمضان المبارك أو المساهمة في توفيرها .

وأضاف الشيباني في المقابلة التي اجرتها معه وكالة الأنباء الليبية ان الصندوق لم يقم باستيراد أية سلع أو مواد غذائية استعدادا لهذا الشهر ، موضحا أنه منذ شهر أكتوبر 2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق موازنة الأسعار .

وكشف السيد الشيباني لـ ( وال ) أن السلع الموجودة في مخازن صندوق موازنة الأسعار هي ماتبقى من سلع مورده باعتمادات سابقة خلال الفترة الماضية وهي عبارة عن مكرونة وزيت وطماطم حصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط .

وقال رئيس صندوق موازنة الأسعار ( إنه في الوقت الذي يقوم فيه مصرف ليبيا المركزي بفتح اعتمادات للشركات الخاصة يمتنع عن فتح اعتمادات للصندوق رغم مراسلته في أكثر من مناسبة ، وأن اخر تلك المستندات التي ارسلت اليه كانت عبارة عن مناقصة لتوريد السكر خلال السنة الماضية 2017 وتمت الترسية على شركتين وحولت الى ديوان المحاسبة للمراجعة واخذنا الموافقة عليها ووقعنا العقد و تم تحويله إلى مصرف ليبيا يوم 6-7-2017 منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية السنة الماضية حيث رفضها رغم كل التعهدات المتعلقة بالمواصفات والشروط التعاقدية والبيع بالاسعار المخفضة ) .

واشار الى ان مصرف ليبيا المركزي اوقف قبول الاعتمادات منذ شهر 12 الماضي دون ان يوضح الاسباب .

وحول العمل بمنظومة الاسر عبر الجمعيات الاستهلاكية أوضح " الشيباني " ان الصندوق نجح في إعداد منظومة بالرقم الوطني وتم فتح بوابة الأسرة في 1- 5- 2017 بعد ما تم مخاطبة كل مراقبات الاقتصاد في البلديات مشيرا في هذا الخصوص الى أن كل البلديات قامت باحالة كشوفات بالجمعيات المعتمدة لديهم الفعلية والقادرة .. مبينا بأن تسجيل المواطنين اعتمد بالرقم الوطني عبر البوابة الإلكترونية للقضاء على أي تزوير او التسجيل في اكثر من جمعية .

وأوضح " الشيباني " في سياق حديثه لـــ ( وال ) أن عدد الليبيين الذين تم تسجيلهم في المنظومة بلغ أربعة مليون وأربعة وأربعين ألف مواطن ليبي اى 776641 أسرة إلى حد هذه اللحظة .

وبخصوص توفير الدقيق للمخابر وغلاء سعر رغيف الخبز اوضح ان الصندوق غير معني باستيراد دقيق المخابز .. و الدولة لم تضع سياسة لاستيراد الحبوب او ان يكون هناك مخزون استراتيجي لمدة معينة حتى تتمكن من بيعه للمطاحن والمخابز باسعار موحدة و معقولة للسيطرة ومحاسبة المخابز ومراقبتها وتحديد سعر رغيف الخبز للمواطن .

يشار إلى أن صندوق موازنة الاسعار تأسس من أجل تحقيق استقرار في الاسعار والخدمات وتوفير السلع العذائية بالاسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي بما يتناسب مع مستوى الدخل للافراد وذلك من اجل خلق توازن بين أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن والقدرة الشرائية لهم بما يحقق مستوى معيشة أفضل للافراد لما سبق تأسس صندوق موازنة عام 2007 - 2008 بديلا لما كان يعرف بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية .



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