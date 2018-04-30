سيالة يجتمع مع سفير كرواتيا لدى ليبيا .

طرابلس 30 ابريل 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الاثنين بطرابلس مع سفير كرواتيا لدى ليبيا توميسلاف يوشنياك .

وعبر السيد الوزير خلال الاجتماع عن تقديره لمستوى العلاقات الثنائية بين ليبيا وكرواتيا ،مشيرا الى ان كرواتيا باعتبارها عضو في الاتحاد الاوروبي فان حكومة الوفاق الوطني تولي اهمية كبيرة لتنمية هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاقتصاد والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات

وتم خلال الاجتماع التطرق الى امكانية مساهمة الشركات الكرواتية في مشاريع اعادة الاعمار والبنى التحتية في ليبيا والاستفادة من الخبرات الكرواتية في ازالة الالغام ومخلفات الحرب .

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