المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يتعادل مع نظيرة المصري سلبيا.





طرابلس 30 أبريل 2018 (وال)- أجرى المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مساء

اليوم مباراة ودية مع نظيره المصري بمدينة بورسعيد انتهت بالتعادل

السلبي.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لمباراتيه القادمتين ضد بوركينا فاسو

ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا بالنيجر 2019.

وسيخوض منتخب الشباب مباراة ودية ثانية مع المنتخب المصري الخميس

المقبل بملعب بورسعيد، استعدادا لمباراته مع بوركينا فاسو والتي ستقام

أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مايو ذهابا، وخلال أحد أيام 18-19-20 مايو

إيابا.

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